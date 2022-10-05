  • 5 октября 20225.10.2022среда
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В селе Армизонское Тюменской области Дом культуры отремонтируют до конца 2022 года

Экономика, 15:17 05 октября 2022

МАУК "Центр культуры Армизонского района" | Фото: МАУК "Центр культуры Армизонского района"

Дом культуры в с. Армизонское откроют после капитального ремонта до конца 2022 года. С ноября 2021 года подрядная организация укрепила кирпичную кладку, отремонтировала фасад и кровлю, провела гидроизоляцию фундамента.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, в здании заменена система отопления, водопровод и канализация. Проведено озеленение прилегающей территории, установлены малые архитектурные формы.

До конца ноября подрядчику предстоит смонтировать видеокамеры, вентиляцию и провести пусконаладочные работы. В рамках комплексного ремонта Дом культуры получит и новое оснащение: мебель, кресла в зрительном зале, занавес, светозвуковое оборудование.

Капитальный ремонт ведется в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". На эти цели направлено более 108 млн 700 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Армизонский район , Дом культуры , капитальный ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:17 05.10.2022В селе Армизонское Тюменской области Дом культуры отремонтируют до конца 2022 года
12:54 05.10.2022В Уватском районе более 600 домов подключат к газу после строительства ГРС
11:01 05.10.2022Тюменская область в 2022 году начнет поставлять спирт в Африку
10:38 05.10.2022В Тюменской области в 2022 году тариф на капремонт повышаться не будет