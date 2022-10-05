В селе Армизонское Тюменской области Дом культуры отремонтируют до конца 2022 года

| Фото: МАУК "Центр культуры Армизонского района" | Фото: МАУК "Центр культуры Армизонского района"

Дом культуры в с. Армизонское откроют после капитального ремонта до конца 2022 года. С ноября 2021 года подрядная организация укрепила кирпичную кладку, отремонтировала фасад и кровлю, провела гидроизоляцию фундамента.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, в здании заменена система отопления, водопровод и канализация. Проведено озеленение прилегающей территории, установлены малые архитектурные формы.

До конца ноября подрядчику предстоит смонтировать видеокамеры, вентиляцию и провести пусконаладочные работы. В рамках комплексного ремонта Дом культуры получит и новое оснащение: мебель, кресла в зрительном зале, занавес, светозвуковое оборудование.

Капитальный ремонт ведется в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". На эти цели направлено более 108 млн 700 тыс. рублей.