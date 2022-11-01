Трехлетний бюджет Тюменской области приняли в первом чтении

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Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели проект закона об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении. Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год запланирован объеме более 196 млрд рублей. Этот ниже по сравнению с плановыми показателями на 2022 год на 12,6%.

Заложенный проекте бюджета Тюменской области дефицит, как отметил в своем послании губернатора, не означает, что регион обязательно обратится к заимствованным средствам.

Бюджет на 2023 год, по оценке председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, по сути мало чем отличается от бюджета 2022 года. "Мы добавляем средства на медицину, образование и о социальную защиту, - сообщил он. - Несколько снижаются расаходы на строительство и другие сферы экономики. Но тот дефицит, который сегодня есть, мы будем покрывать не заимствуя средства. Будем стараться преодолеть его за счет тех остатков, которые будут на конец года, и я уверен, что они будут серьезные. И будем стараться, чтобы доходная часть в течении года была увеличена и такие возможности есть".

Как было отмечено в послании губернатора, ушедшие из страны иностранные компании оставили много перспективных ниш для развития отечественного производства. В правительстве Тюменской области за привлечение инвестиций отвечают все без исключения заместители губернатора, чтобы в меняющихся условиях не упустить новые, не всегда очевидные возможности экономического роста. Валовый региональный продукт и индекс производства играют важную роль, если они положительно влияют на качество жизни людей.

Борис Олейник