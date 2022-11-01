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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Александр Моор поздравил с юбилеем Валентину Петровну Сарапу

Политика, 11:45 25 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с юбилеем председателя Тюменской организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Валентину Петровну Сарапу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Ваше служение интересам людей, которые, как и вы, испытали в детстве всю тяжесть военных лет и ужасы фашистских концлагерей, вызывает искреннее уважение. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия!" - написал в поздравительной телеграмме глава региона.

Валентина Петровна Сарапа трехлетней девочкой вместе с мамой, сестрой и братом попала в плен, находилась в принудительном лагере, созданном фашистами на территории оккупированной Воронежской области. Была освобождена в конце 1943 года. В 1971 году приехала в город Тюмень, работала в областном управлении культуры. Валентина Петровна создала проект "Связь поколений", участвовала в издании книг "Детство, опаленное войной" и "Нерасстрелянная память".

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