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10 пакетов со сладостями, игрушками и книгами принесли тюменцы на акцию "Творим добро"

Общество, 15:02 26 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 открыток подписали и 10 пакетов со сладостями, игрушками и книгами принесли тюменцы во время благотворительной акции "Творим добро" для жителей из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с 18 ноября. Сбор помощи продлится до 18 часов 28 ноября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала организатор, руководитель медиаслужбы творческой лаборатории "Премьера" Владислава Юнязева.

Акция проходит в молодежных пространствах: в Медиацентре молодежной политики Тюменской области (ул. Хохрякова, 47), в театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А), в Студцентре Тюменской области (ул. Семакова, 21) и в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Здесь можно подписать дизайнерскую открытку и оставить пожелание, слова поддержки или напутствие для переехавших жителей из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Медицентре, "Моей территории" и МТЦ "Космос" находятся специальные боксы для сладостей с неистекшим сроком годности, игрушек и книжек. Собранную помощь организаторы передадут 30 ноября в пункты временного содержания. Также в этот день пройдут мини-концерты, где творческие студенты — участники лаборатории "Премьера" — выступят с тремя музыкальными номерами.

Виктория Макарова

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# гуманитарная помощь , ДНР , ЛНР , медиацентр , открытки

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