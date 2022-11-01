Подкаст "Виниловый формат" запустили в Тюмени

| Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте

Подкаст "Виниловый формат" запустила Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева. Это цикл передач о коллекции грампластинок из ее фонда, которая насчитывает 3 тыс. единиц.

Библиотекари расскажут об известных музыкантах, певцах и композиторах прошлого. Будут звучать музыкальные композиция с грампластинок по теме каждого выпуска. Подкаст будет выходить на сайте и в соцсетях Тюменской областной научной библиотеки раз в месяц.

Первый выпуск посвящен итальянскому скрипачу-виртуозу Никколо Паганини. В программе звучит одна из самых известных его музыкальных композиций — "Каприс для скрипки соло ля минор, соч. 1 № 24" в исполнении скрипача Леонида Борисовича Когана (1924–1982), сообщает библиотека.