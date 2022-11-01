Блюдами финно-угорских народов угощали на национальном концерте в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Национальные блюда, изделия мастеров, песни и танцы представили на Днях культуры финно-угорских и самодийских народов Тюменской области в ДК "Железнодорожник" 26 ноября.

На Земле проживают около 25 миллионов представителей финно-угорских народов. В Тюменской области их насчитывается более восьми тысяч человек, сказал заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин, приветствуя гостей праздника.

"Финно-угорский, самодийский мир многолик и многообразен. Рады, что в Тюменской области он представлен замечательными людьми, объединившимися в продвигающие культуру коллективы. Большинство представителей финно-угорских народов проживают на территории Уватского района – в двенадцати стойбищах. Их можно встретить и в других районах – Сорокинском, Ялуторовском. Сегодня они охотно делятся своей культурой, приготовленными своими руками блюдами", – добавил он.

Роман Малыгин заверил, что правительство региона будет и дальше поддерживать культуру народов. Отметим, в середине ноября ансамбль финно-угорских народов "Хэс" и председатель тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Любовь Собянина рассказывали, как в регионе хранят традиции на межрегиональном фестивале "Синилгэн" в Забайкальском крае.

В зале гостей ждал концерт, на который приехали коллективы коми-зырян из с. Ивановка Ялуторовского района, с. Староалександровка Ярковского района. Также выступили удмуртские, марийские ансамбли, ханты, манси и ненцы.

"Завтра в ДК "Строитель" проведем удмуртский праздник "Пельнянь". Приглашают продегустировать пельмени. Говорят, что пельмени пошли от угорских народов", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Любовь Собянина.

В фойе ДК "Железнодорожник" работала выставка, на которой можно было увидеть вышитые, вязаные, вырезанные из дерева изделия и даже джутовую филигрань – вид народного творчества, который не может похвастаться древним происхождением. Желающие могли принять участие в украшении хантыйских изделий бисером. На столе можно увидеть обереги с изображением глухарки. У древнего символа есть значение: птица считается хранительницей сна ребенка и его здоровья. Поэтому такой оберег часто размещали на детской люльке.

Отдельного внимания удостоилась национальная кухня. Гостей угощали шаньгами с картофелем и творогом, блинами, пирогами, холодцом и жареной рыбой. В блюдах также присутствует много символов.

"Мы люди Севера, солнышка не хватает, поэтому все пироги и шанежки печем открытыми. Получается как знак солнца. Блины тоже символизируют его. А пироги у нас все с разными начинками: с мясом, капустой, рыбой. Нашим традиционным блюдом считается черинянь. При приготовлении этого пирога рыбы в тесте запекают целиком. Если у русских гостей встречают с хлебом и солью, то у нас с черинянем", – поделилась культорганизатор Староалександровского сельского клуба Надежда Мельникова.

Отметим, 27 ноября в 15 часов в ДНК "Строитель" начнется удмуртский праздник "Пельнянь". В программе – концерт, выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению удмуртской куклы "Муне", дегустация национальной кухни. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова