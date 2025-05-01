Волонтеры-поисковики из 89 регионов страны приедут на всероссийский слет в Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 250 добровольцев из всех 89 регионов страны примут участие во Всероссийском слете волонтеров, который пройдет в Тюмени с 20 по 27 мая. С ними будут работать инструкторы МЧС России, сотрудники следственного комитета РФ и МВД.

"Менее года назад губернатор подписал соглашение о взаимодействии с Национальным центром помощи. Мы уже ощутили на себе всю полезность. Это полноценная школа, необходимая каждому. Такой одномоментный сбор волонтеров и представителей профессиональных служб – это уникальная практика, которую мы отработаем на примере нашего региона и предоставим все условия коллегам, чтобы максимально реализовать их программу", – поделился заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 19 мая.

Центр реализует программу по обучению волонтеров - участников поисково-спасательных операций по розыску пропавших детей с 2018 года. За это время было организовано 26 масштабных учений. Однако ранее их проводили в каждом федеральном округе только с представителями региона.

"В этом году мы поставили себе задачу объединить больше поисковых отрядов и сделали слет не только для наших отделений и представителей центра, но и для других поисковиков. Это нужно для того, чтобы охватить наибольшее количество людей, чтобы ребята делились опытом и объединялись, потому что есть разные методики поиска человека. Здесь мы выведем наилучшие практики", - пояснил руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального центра Гиорги Булиа.

В программе слёта — 15 академических часов занятий по основам поисковых работ, оказанию первой помощи, которые проведут 18 действующих инструкторов МЧС России. Теорию участники закрепят на практике, а экзаменом по пройденному материалу станет масштабный учебный поиск пропавшего человека в условиях максимально приближенным к реальности. Он состоится на 24 км Червишевского тракта на площади 60 кв. км. При этом вмешиваться в работу поисковиков организаторы не будут. По мнению Гиорги Булиа, лучше совершать ошибки на учениях, чем тратить драгоценное время на них во время настоящего поиска.

Также в рамках слета на площадке центра "Жемчужина Сибири" 26 мая пройдёт форум. Участники обсудят, с какими трудностями сталкиваются поисковые отряды и как их решать на практике. Вместе с представителями ведомств поговорят о том, как привлекать добровольцев к помощи при чрезвычайных ситуациях. В этот же день подведут итоги события, все волонтеры получат сертификаты.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Национальным центром помощи детям заключено в декабре 2024 года.

Виктория Макарова