  • 19 мая 202519.05.2025понедельник
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Волонтеры-поисковики из 89 регионов страны приедут на всероссийский слет в Тюмень

Общество, 13:20 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 250 добровольцев из всех 89 регионов страны примут участие во Всероссийском слете волонтеров, который пройдет в Тюмени с 20 по 27 мая. С ними будут работать инструкторы МЧС России, сотрудники следственного комитета РФ и МВД.

"Менее года назад губернатор подписал соглашение о взаимодействии с Национальным центром помощи. Мы уже ощутили на себе всю полезность. Это полноценная школа, необходимая каждому. Такой одномоментный сбор волонтеров и представителей профессиональных служб – это уникальная практика, которую мы отработаем на примере нашего региона и предоставим все условия коллегам, чтобы максимально реализовать их программу", – поделился заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 19 мая.

Центр реализует программу по обучению волонтеров - участников поисково-спасательных операций по розыску пропавших детей с 2018 года. За это время было организовано 26 масштабных учений. Однако ранее их проводили в каждом федеральном округе только с представителями региона.

"В этом году мы поставили себе задачу объединить больше поисковых отрядов и сделали слет не только для наших отделений и представителей центра, но и для других поисковиков. Это нужно для того, чтобы охватить наибольшее количество людей, чтобы ребята делились опытом и объединялись, потому что есть разные методики поиска человека. Здесь мы выведем наилучшие практики", - пояснил руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального центра Гиорги Булиа.

В программе слёта — 15 академических часов занятий по основам поисковых работ, оказанию первой помощи, которые проведут 18 действующих инструкторов МЧС России. Теорию участники закрепят на практике, а экзаменом по пройденному материалу станет масштабный учебный поиск пропавшего человека в условиях максимально приближенным к реальности. Он состоится на 24 км Червишевского тракта на площади 60 кв. км. При этом вмешиваться в работу поисковиков организаторы не будут. По мнению Гиорги Булиа, лучше совершать ошибки на учениях, чем тратить драгоценное время на них во время настоящего поиска.

Также в рамках слета на площадке центра "Жемчужина Сибири" 26 мая пройдёт форум. Участники обсудят, с какими трудностями сталкиваются поисковые отряды и как их решать на практике. Вместе с представителями ведомств поговорят о том, как привлекать добровольцев к помощи при чрезвычайных ситуациях. В этот же день подведут итоги события, все волонтеры получат сертификаты.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Национальным центром помощи детям заключено в декабре 2024 года.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Алексей Райдер , волонтеры , поиск детей , поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 19.05.2025Более 243 тысяч технических средств реабилитации приобрели тюменцы с начала года
14:04 19.05.2025Тюменцев приглашают присоединиться к плетению масксетей
13:42 19.05.2025Полтонны гуманитарного груза собрали жители Юргинского района
13:20 19.05.2025Волонтеры-поисковики из 89 регионов страны приедут на всероссийский слет в Тюмень

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора