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68 % трудящихся в УФО удовлетворены своей карьерой

Общество, 10:24 20 мая 2025

Пресс-служба "Авито работа" | Фото: Пресс-служба "Авито работа"

68 % работающих жителей регионов Уральского федерального округа довольным своей карьерой. Об этом сообщили эксперты " Авито работы" журналистам УФО на пресс-встрече.

"Для Уральского федерального округа характерен высокий уровень удовлетворённости текущей работой: в ходе опроса 68 процентов респондентов оценили свою карьеру на от восьми до десяти из десяти возможных. 73 процента жителей Урала также рассказали, что за последний год уровень их дохода вырос. Тем не менее, сотрудники сохраняют амбиции к дальнейшему карьерному развитию. По данным наших исследований, порядка трети жителей федерального округа собираются найти подработку в 2025 году, 23 процента заинтересованы в повышении своей квалификации для увеличения дохода. Ещё 14 процентов рассматривают возможность перехода в более высокооплачиваемую или престижную сферу", — пояснила региональный представитель "Авито работы" в УФО Елизавета Чурина.

Вместе с тем 93 % планируют увеличить свой доход в 2025 г. за счёт подработки, повышения квалификации или перейдя в новую отрасль на более высокооплачиваемую работу.

Интересно, что более половины ищут работу на джоб-сайтах, ещё треть - через друзей и знакомых, чуть меньше - в социальных сетях и мессенджерах.

"При выборе работы соискатели смотрят на такие факторы, как зарплата. Работодателям обязательно необходимо указывать уровень дохода в объявлениях. За счёт этого шанс получить больше откликов и закрыть вакансию гораздо выше. Также важен гибридный формат работы, стабильность компании, уверенность в надёжности работодателя", - уточнила эксперт.

Финансы и бонусы являются главной мотивацией и для тех, кто уже трудоустроен. Это в качестве основного фактора указали 55 % жителей уральских регионов. Это наряду с продвижением по карьерной лестнице, повышением зарплаты, одобрением руководства стимулирует новичков закрепиться в коллективе.

Соискатели УФО готовы адаптироваться под меняющийся рынок. Половина опрошенных не против пройти обучение, если его предложит работодатель. 48 % подрабатывали за последний год.

"Это подтверждает новый тренд. Также 31 процент кандидатов готовы рассмотреть переезд ради привлекательной вакансии. 68 процентов молодежи имеют официальный опыт работы", - привела данные Елизавета Чурина.

Отметим, в Тюменской области прирост резюме с января по март составил 39 %, а увеличение количества вакансий замедлилось. Это новый тренд эксперты обозначают как гармонизацию рынка труда.

Оксана Корнеенкова

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# занятость , работа , УФО

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