  • 27 ноября 202227.11.2022воскресенье
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер юго-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Около двухсот человек эвакуировали из-за задымления в торговом центре в Тюмени

Происшествия, 18:12 27 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 200 человек эвакуировали в связи с задымлением из ТРЦ "Солнечный" на ул. Пермякова в Тюмени 27 ноября.

Сообщение о задымлении в торговом центре поступило в МЧС в 16 часов 11 минут.

"Учитывая, что это объект с массовым пребыванием людей, на место привлекались 11 единиц основной и специальной пожарной техники. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. До прибытия наших подразделений персонал ТРЦ эвакуировал около 200 посетителей", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Прибывшие на место огнеборцы провели все необходимые работы, в частности, разведку. Выяснилось, что в одном из кафе, расположенном в ТРЦ, на плите подгорела еда. Сейчас угрозы нет, ТРЦ "Солнечный" вернулся к штатной работе.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , задымление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:12 27.11.2022Около двухсот человек эвакуировали из-за задымления в торговом центре в Тюмени
14:10 27.11.2022Водителя, съехавшего в кювет на трассе, спасли тюменские сотрудники МЧС
12:25 26.11.2022Пять машин столкнулись на Червишевской развязке в Тюмени
13:49 25.11.2022Тюменец за избиение знакомого до смерти получил 10 лет тюрьмы