Около двухсот человек эвакуировали из-за задымления в торговом центре в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 200 человек эвакуировали в связи с задымлением из ТРЦ "Солнечный" на ул. Пермякова в Тюмени 27 ноября.

Сообщение о задымлении в торговом центре поступило в МЧС в 16 часов 11 минут.

"Учитывая, что это объект с массовым пребыванием людей, на место привлекались 11 единиц основной и специальной пожарной техники. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. До прибытия наших подразделений персонал ТРЦ эвакуировал около 200 посетителей", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Прибывшие на место огнеборцы провели все необходимые работы, в частности, разведку. Выяснилось, что в одном из кафе, расположенном в ТРЦ, на плите подгорела еда. Сейчас угрозы нет, ТРЦ "Солнечный" вернулся к штатной работе.

Инна Пахомова