Тюменцы смогут снова улететь прямым рейсом из Екатеринбурга в Таиланд

| Фото: www.koltsovo.ru | Фото: www.koltsovo.ru

Прямые авиарейсы из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово в Таиланд возобновились на регулярной основе после остановки из-за пандемии коронавируса весной 2020 года. Первый рейс в Паттайю выполнила компания Azur Air 27 ноября, сообщает пресс-служба Кольцово.

"Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 5 часов 22 минуты", - говорится в сообщении.

С 1 декабря начнутся полеты на Пхукет. Полеты между Кольцово и самыми популярными курортами Таиланда - Паттайей и Пхукетом - запланированы раз в 10-11 дней в каждом направлении. Подробнее с датами и временем вылета можно ознакомиться на сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание".