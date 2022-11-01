21,5 млн рублей украли интернет-мошенники у жителей Тюменской области за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51 житель Тюменской области пострадал от телефонных интернет-мошенников за минувшую неделю с 21 по 27 ноября. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 21,5 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 8,1 млн рублей. Неизвестный позвонил на мобильный телефон жительнице областного центра, представился сотрудником правоохранительного органа и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита похитил 8,1 млн рублей. Потерпевшая перевела эту сумму наличными через банкомат на неизвестные счета.