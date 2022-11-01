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Семейство белых медведей проедет по 10 улицам Тюмени

Общество, 13:51 30 ноября 2022

СУЭНКО

Белые медведи Матильда Потаповна, Умка, Пломбир, Топтыжка поедут по улицам Тюмени 1 декабря с 19 часов. Светящийся кортеж отправится с улицы Одесской.

Как сообщает компания СУЭНКО, далее они проедут по улицам 50 лет Октября, Пермякова, Широтная, Мельникайте, Федюнинского, Червишевский тракт, Мориса Тореза, Герцена, Первомайская. Конечная точка - Цветной бульвар у цирка. Подробная карта проезда тут.

Путешествие по городу займет около двух часов. Блестящий кортеж будет видно издалека. Матильда Потаповна ростом 5,7 м с медвежатами, каждый из которых "вырос" до 3,7 м, проедут в открытых грузовых авто.

2 декабря в 19 часов на площади у цирка начнется праздник по зажжению огней на белоснежных медведях.

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# медведи , СУЭНКО

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