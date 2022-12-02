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Тюменцев приглашают на новогоднюю ярмарку

Общество, 10:14 02 декабря 2022

АО "Тюменская ярмарка" | Фото: АО "Тюменская ярмарка"

Новогодняя ярмарка состоится в Выставочном зале Тюмени (ул. Севастопольская, 12) с 16 по 30 декабря, сообщают организаторы.

Здесь можно будет приобрести все для праздничного настроения. Покупателям представят елки, елочные игрушки и украшения, гирлянды, подарки, сувениры, игрушки, свечи, изделия народных промыслов, пиротехнику, карнавальные костюмы, маски, косметику и парфюмерию и многое другое.

Режим работы 16 - 29 декабря с 10 до 19 часов, 30 декабря с 10 до 17 часов.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

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# Новый год , Тюменская ярмарка

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