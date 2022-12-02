Тюменцев приглашают на новогоднюю ярмарку
| Фото: АО "Тюменская ярмарка"
Новогодняя ярмарка состоится в Выставочном зале Тюмени (ул. Севастопольская, 12) с 16 по 30 декабря, сообщают организаторы.
Здесь можно будет приобрести все для праздничного настроения. Покупателям представят елки, елочные игрушки и украшения, гирлянды, подарки, сувениры, игрушки, свечи, изделия народных промыслов, пиротехнику, карнавальные костюмы, маски, косметику и парфюмерию и многое другое.
Режим работы 16 - 29 декабря с 10 до 19 часов, 30 декабря с 10 до 17 часов.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+