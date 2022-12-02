Дед Мороз начнет принимать гостей в Ялуторовском остроге с 25 декабря

| Фото: скриншот видео Ялуторовского острога | Фото: скриншот видео Ялуторовского острога

Резиденция Деда Мороза начнет работу в Ялуторовском остроге с 25 декабря. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель острога Нина Бешенцева.

Резиденция в связи с большим наплывом гостей, которые посетят программу "Код Берендея, или Бабки-ежки против!", будет работать с 17 часов 30 минут до 18 часов. "Это индивидуальные встречи по предварительным заявкам. Приходит семья с детьми, их встречают сказочные герои, провожают в резиденцию Деда Мороза. Дети смогут рассказать стихи, поводить хороводы, Дед Мороз поздравит с наступающим Новым годом, подарит подарок", — рассказала Нина Бешенцева.

Новогодний квест "Код Берендея, или Бабки-ежки против!" пройдет в остроге с 20 до 30 декабря и с 3 по 7 января. "Это новая программа. В острог слетятся бабки-ежки, натворят дел, из-за чего Новый год не сможет прийти. Зрители должны помочь справиться с этим", - пояснила руководитель Ялуторовского острога.

Она отметила, что заявочная кампания уже заканчивается. До конца декабря полностью забронированы все даты и время. Индивидуальные туристы еще могут присоединиться, но для групп мест нет. "Желающие попасть на программу должны позвонить, бронь обязательна в любом случае, мы посмотрим, где посвободнее, и присоединим к группе. Осталось немного свободных дат на январь", - пообещала Нина Бешенцева.

К этой программе территория острога преобразится, всех секретов руководство раскрывать не стало, сказав лишь, что будут использованы современные технологии.

Как только новогодние праздники закончатся, сотрудники Ялуторовского острога начнут готовиться к Масленице. В 2023 году праздник придет 26 февраля, до этого дня на территории острога планируют провести "Масленичный разгуляй" с 14 по 25 февраля. Как отметила Нина Бешенцева, заявочную кампанию еще не открывали, но представители турфирм уже бронируют даты.

Инна Пахомова