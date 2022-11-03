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Руслан Кухарук рассказал, как бизнес поможет украсить Тюмень к Новому году

Общество, 13:30 03 ноября 2022

Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

Предприниматели и предприятия города помогут в организации новогодних мероприятий и создании праздничной атмосферы. Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Средства городского бюджета направят на монтаж иллюминации. Также зимой будут работать полюбившиеся жителям и гостям города катки на набережной.

"Тюменские бизнесмены и раньше дарили подарки горожанам, не намерены отказываться от доброй традиции и нынче. Компании выразили готовность подключиться к большой и слаженной работе по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Средства они намерены направить как на оформление площадей и скверов, создание ледовых городков, так и на организацию благотворительных концертов и утренников для членов семей мобилизованных.", - рассказал он.

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# Новый год , Руслан Кухарук

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