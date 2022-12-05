600 новогодних желаний юных тоболяков с ОВЗ исполнятся благодаря акции "Елка желаний"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

600 желаний маленьких тоболяков с ограниченными возможностями здоровья исполнятся в Новый год благодаря традиционной акции "Елка желаний", сообщает администрация Тобольска.

Чудеса для ребят ежегодно совершают крупные предприятия города и представители малого и среднего бизнеса.

Одним из первых проявило инициативу Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие. "Коллектив ПАТП со всей серьезностью относится к созданию праздничной атмосферы в городе. И здесь не могли остаться в стороне ни сотрудники организации, ни ее руководство. Все вместе они взяли на исполнение 66 писем, десять из которых писали дети участников специальной военной операции", - рассказали в администрации Тобольска.