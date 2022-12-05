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Ресурсоснабжающие организации Тюмени подготовили аварийные бригады к Новому году

Общество, 13:00 05 декабря 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

12 бригад, пять самосвалов, другая техника выйдут на дежурство 31 декабря. Об этом сообщил директор по производству компании "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков на комиссии по предупреждению и ликвидации, обеспечению пожарной безопасности в новогодние праздники, сообщает администрация города.

Главный инженер филиала АО "СУЭНКО" Дмитрий Семёнов рассказал, что с 30 декабря до 9 января плановые работы проводиться не будут, только неотложные. На круглосуточное дежурство заступают семь аварийных бригад и три диспетчера.

И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала АО "Россети Тюмень" Анатолий Лясовский отметил, что дополнительные подрядные организации для проведения аварийных работ определены.

Для обеспечения устойчивой работы систем жизнеобеспечения в период праздничных дней сотрудники ЕЦОРа будут везти оперативное взаимодействие с управляющими организациями города в круглосуточном режиме.

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# Новый год , Росводоканал Тюмень , СУЭНКО

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