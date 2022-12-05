Литые елки, стеклянных селезней и расписных кроликов представили на новогодней ярмарке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более двух тысяч предметов новогодней атрибутики представили на новогодней ярмарке в тюменском ЦУМе. В том числе все виды кроликов – сувениров и елочных игрушек в стекле, керамике, гжельском фарфоре. Также есть выбор разнообразных электрогирлянд, дополнительных аксессуаров для елок: мишуры, дождика, бантов, колокольчиков, веток, цветов из текстильных материалов.

Но главной новинкой сезона стали комбинированные и литые елки. Они изготовлены по принципиально новым технологиям, которые позволяют главному атрибуту праздника выглядеть максимально натуралистично.

По словам организаторов, литые елки более долговечные и выглядят словно живые. Они дороже традиционных деревьев из ПВХ, но в то же время прочнее и красивее. Каждая иголка такой елочки отливается в форме из прорезиненного материала. Считается, что ветки литой елки не отличаются от настоящих – хвоя упругая, но в то же время мягкая. Даже после длительного хранения в упаковке елка приобретает первоначальный вид. Иголки не царапают кожу, поэтому такое дерево подойдет для дома, где есть дети.

Комбинированные ели более экономичны по цене, потому что изготавливаются из двух видов сырья – резины и поливинилхлоридной пленки. Совмещение разных фактур придает елке пышность и оригинальность без просветов между ветками.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все остальные новинки идут в разрезе ассортимента. В каждой линейке присутствуют символы 2023 года из разных материалов: витрины пестрят кроликами самых разных форм, мастей и расцветок. Среди уникальной коллекции елочных игрушек ручной работы из стекла появились также яркие крупные селезни.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пока новогодний ассортимент позволяет удовлетворить требования самых взыскательных покупателей, но поступлений больше не будет, поэтому организаторы новогодней ярмарки советуют позаботиться о праздничном декоре дома заранее.

Самыми популярными товарами остаются сувениры и шары с символом года или с указанием самого года. Последние особенно ценят коллекционеры, которые собирают их в течение нескольких десятилетий проведения новогодней ярмарки в центральном универсальном магазине Тюмени.

Каждый шар и каждая формовая фигура может служить подарком, особенно в комплекте с подставкой под эти игрушки, уверяют организаторы.

Ярмарка традиционно продлится до православного Рождества. Она работает без выходных с 10 до 21 часа.

Инна Кондрашкина