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Резиденция Деда Мороза откроется в Заводоуковске 23 декабря

Общество, 18:23 05 декабря 2022

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Резиденция Деда Мороза откроется в Заводоуковске в городском Центральном парке 23 декабря в 18 часов. Об этом сообщила глава муниципалитета Светлана Касенова в своем Telegram-канале.

Дед Мороз будет принимать гостей с 23 по 30 декабря и с 1 по 7 января c 18 до 19 часов 30 минут.

"Здесь вы сможете встретиться с волшебником, получить от него доброе напутствие на следующий год и загадать самые заветные желания, а также поиграть в веселые зимние игры, рассказать стихотворение, ну и конечно сделать памятные снимки", - написала Светлана Касенова.

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# Дед Мороз , Зоводоуковск

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