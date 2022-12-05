Резиденция Деда Мороза откроется в Заводоуковске 23 декабря

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Резиденция Деда Мороза откроется в Заводоуковске в городском Центральном парке 23 декабря в 18 часов. Об этом сообщила глава муниципалитета Светлана Касенова в своем Telegram-канале.

Дед Мороз будет принимать гостей с 23 по 30 декабря и с 1 по 7 января c 18 до 19 часов 30 минут.

"Здесь вы сможете встретиться с волшебником, получить от него доброе напутствие на следующий год и загадать самые заветные желания, а также поиграть в веселые зимние игры, рассказать стихотворение, ну и конечно сделать памятные снимки", - написала Светлана Касенова.