В Тюменской области наградили сельхозпроизводителей за успехи в АПК

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное событие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось в ДК "Нефтяник" 2 декабря.

"Ваша роль в жизни страны имеет важное значение. Агропромышленный комплекс как базовая отрасль российской экономики является гарантией продовольственной безопасности и опорой для достижения независимости государства, что особенно важно в современных условиях. Высокие опережающие темпы развития, которые на протяжении многих лет показывает сельское хозяйство Тюменской области, позволяют нам с высокой долей уверенности говорит о том, что с этой задачей мы справимся. В этом, безусловно, ваша заслуга", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в своем обращении к труженикам сельхозпредприятий.

Более полутора миллиона жителей региона могут быть уверены, что их потребности в продовольствии полностью обеспечены. Александр Моор подчеркнул, что аграрии региона способны поддержать своей продукцией другие субъекты РФ и даже страны.

За девять месяцев 2022 г. в Тюменской области произведено продукции сельского хозяйства на 70 млрд рублей. Индекс производства составил 113% к соответствующему периоду 2021 года.

"Сегодня Тюменская область является лидером среди субъектов Уральского федерального округа по производству на душу населения молока, выращиванию рыбы. Регион занимает второе место по производству на душу населения мяса и яиц. Продукция нашего агропромышленного комплекса поставляется в 20 стран мира", — сказал глава региона.

С полей в 2022 году собрано почти два млн тонн зерна. В новой истории Тюменской области такой рубеж перешагивали лишь однажды, подчеркнул губернатор. В нескольких районах были побиты личные исторические рекорды: в Ишимском и Исетском районах собрали почти 270 и более 200 тыс. тонн зерна соответственно. В уходящем году получена рекордная урожайность овощей — почти 522 центнера с гектара. Убрано более 233 тыс. тонн картофеля.

"В непростых условиях, в которых оказалась российская и мировая экономика, важно сохранять набранную динамику в агропромышленном комплексе, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей. Правительство региона продолжит оказывать всю необходимую поддержку отрасли. Это уже закреплено в бюджете на 2023 год. Уверен, что общими усилиями будут решены все ключевые задачи по увеличению производства конкурентоспособной продукции, росту посевных площадей, урожайности, продуктивности, насыщению потребительского рынка качественными продуктами питания собственного производства", — заключил Александр Моор.

С профессиональным праздником поздравил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Во все времена труженики села были и остаются опорой государства, обеспечивая продовольственную безопасность страны, определяя социально-экономическую и политическую стабильность в обществе, напомнил он в поздравительном слове.

Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко обозначил особую роль и статус тружеников АПК.

"Если спросить любого жителя страны, что такое Тюменская область, наверно, будут любые ответы, но не касающиеся сельского хозяйства. Пока я сам сюда не приехал, не подозревал. А между тем, по мясу, зерну, молоку, овощам, яйцу регион полностью обеспечивает себя, поддерживаем другие регионы, осваиваем зарубежные рынки. Благодаря поддержке правительства, самоотверженному труду урожайность в регионе по ряду культур в полтора раза выше, чему соседей", — сказал он.

Чествовали победителей соревнований по отраслям агропромышленного комплекса Тюменской области по традиции в торжественной обстановке. Это лучшие трудовые коллективы и работники АПК, добившиеся высоких результатов. Всем отличившимся вручили заслуженные награды. Вечер сопровождался концертными номерами от коллективов и исполнителей.

"Я горжусь тем, что я живу и работаю с такими замечательными людьми, которые своим благородным трудом, преданностью заводоуковской земле делают ее богаче и красивее. Без мер государственной поддержки, которые оказывают сельхозпроизводителям, было бы значительно сложнее достичь высоких результатов в аграрном секторе региона. Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий позволяют не только создать условия для проживания не только для жителей, но и пробиться к молодежи, тем, кому предстоит продолжать наши традиции", — сказала после награждения глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, переходящее знамя губернатора по итогам сельскохозяйственного года вручено Заводоуковскому городскому округу. Эта территория стала лучшей уже в десятый раз. На втором месте по итогам - Исетский район, а третьем - Казанский.

Инна Пахомова