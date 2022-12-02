Заводоуковский городской округ получил переходящее знамя губернатора за успехи в АПК

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Переходящее знамя губернатора по итогам сельскохозяйственного года вручено Заводоуковскому городскому округу. Эта территория стала лучшей уже в десятый раз, об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Пятница, 2 декабря, выдалась насыщенной. Поздравил победителей областного соревнования по отраслям сельского хозяйства. Итоги 2022 года подведены. Поздравляю тружеников села с отличными результатами", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что на втором месте по итогам Исетский район, а третьем — Казанский.