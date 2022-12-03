Тюменский ХК "Рубин" может взять реванш за крупный проигрыш

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Тюменский ХК "Рубин" проведет девять матчей в рамках PARI Чемпионата ВХЛ и завершит 2022 год выездными играми в декабре.

В разгаре домашняя серия. 3 декабря клуб встретит московскую "Звезду", которую две недели назад обыграл на выезде со счетом 5:2. Поединок во Дворце спорта начнется в 17 часов, у билетов специальная сниженная цена выходного дня.

Последний матч домашних игр пройдет 5 декабря с "АКМ" из Тулы, которой в овертайме уступили со счетом 2:3.

Далее последует выездная серия. Как выяснил "Вслух.ру", с "Омскими крыльями" "Рубин" сыграет 10 декабря в Омске, с "Металлургом" - 12 декабря в Новокузнецке, с "Соколом" - 15 декабря в Красноярске, с "Ермаком" - 17 декабря в Ангарске.

Напомним, что эти клубы "Рубин" встречал месяц назад. Самое крупное поражение хозяева получили от "Сокола", а за счет 1:7 перед болельщиками извинялся главный тренер "Рубина" Денис Ячменев. Сейчас появится возможность взять реванш. Больше всего шайб было заброшено в поединке с "Металлургом", итог 6:5 в пользу тюменцев определил овертайм. Кроме того, "Рубин" обыграл "Ермак" (3:2) и "Омские крылья" (4:2).

В канун Нового года клубу-чемпиону ВХЛ предстоят два дерби в Санкт-Петербурге: 28 декабря – с "Динамо СПб", 30 декабря – со "СКА-Невой". В октябре соперники встречались в Тюмени. Тогда "Рубин" одолел "Динамо" со счетом 5:1, но уступил "СКА-Неве" - 1:2.

Важно отметить, что в 2022 году "Рубин" стабильно находится в первой пятерке турнирной таблицы, обеспечивая себе место в плей-офф.

Последний матч регулярного чемпионата для тюменских хоккеистов пройдет с "Бураном" из Воронежа. Плей-офф стартует 21 февраля, в который пройдут 16 из 26 клубов России. Решающий матч Финала Кубка Петрова запланирован на 30 апреля 2023 года.