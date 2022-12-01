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Новогодние украшения из ламп научат делать тюменцев на мастер-классе

Общество, 08:14 13 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Делать для елки украшения из ламп накаливания научат на мастер-классах "Ёлочный монгольфьер" в музее "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени 17, 24 декабря, а также 4, 7, 11, 14 января. Начало мероприятия — в 12 часов.

Первые елочные игрушки, появившиеся в XVII веке, были просты и следовали христианской символике: навершием служила Вифлеемская звезда, на ветках развешивались яблоки — символ плодов с древа добра и зла, укреплялись и зажигались свечи. Со временем украшения усложнялись. На елку стали вешать искусственные украшения, сладости и орехи, выпущенные на специализированных заводах. Тюменцам предложат смастерить новогоднее украшение самостоятельно.

Стоимость участия в мастер-классе — 200 рублей. Возрастное ограничение: 0+.

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# мастер-класс , Новый год

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