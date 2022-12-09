Бифштекс из оленины и стерлядь под икорным соусом: в Тюмени прошли съемки программы "Повара на колесах"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Съемки программы "Повара на колесах" прошли на площади 400-летия Тюмени 9 декабря. Столичные повара Роман Палкин из ресторана КМ20 в Столешниковом переулке и Антон Качура – ресторан "Доктор Живаго" по ул. Моховой - готовили в фургоне блюда из оленины и стерляди.

"Мы приехали только с ножами, фартуками и кителями. Нам важно было погрузиться в атмосферу региона, почувствовать аутентичность. Посмотреть продукт, который продается для местного жителя. И приготовить что-то праздничное, интересное, с ресторанной подачей. У меня была местная стерлядочка, я сделал к ней икорный соус. И подача была на веточках елки", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Роман Палкин.

Антон Качура занялся олениной. По его словам, это блюдо больше всего ассоциируется с сибирской зимой.

"Я готовил бифштекс из оленины с вишней. Изюминкой стало то, что я добавил в фарш копченую соль, которая делается на можжевеловом дыму. И подали мы все это под соусом из вишни, в котором были хвоя и розмарин", - говорит он.

Блюда от столичных шеф-поваров предложили на пробу тюменцам. Они отметили изысканный вкус и подачу.

В Тюменскую область участники реалити-шоу "Повара на колесах" приехали 7 декабря. Первыми их встречали сотрудники Ялуторовского острога, по традиции состоялось выпечка метрового блина. После Тюмени, 10 декабря гости региона отправятся в Тобольск. За два дня они познакомятся с городом, и определятся с теми блюдами, которые приготовят для тоболяков.

Программу "Повара на колесах" из Тюменской области покажут в эфире Первого канала 25 декабря.

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин