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В "Конторе пароходства" подведут итоги киноклуба 17 декабря

Общество, 20:34 10 декабря 2022

t-l.ru

Фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" завершит заседания киноклуба в "Конторе пароходства" в Тюмени 17 декабря. Сеанс начнется в 19 час. Кроме того, его участники обсудят планы на следующий год.

Отметим, что в этом году в рамках киноклуба прошло 14 показов, на которые зарегистрировались более 1,5 тыс. участников. Больше всего зрителей заинтересовал фильм "Курьер".

Кинопоказы проводятся один или два раза в месяц, за анонсами можно следить на их сайтах и в соцсетях. После сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма. Авторами проекта являются Moi-portal.ru и "Контора пароходства".

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# киноклуб , Контора пароходства

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