540 единиц техники и 600 рабочих задействованы в уборке снега в Тюмени

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

540 единиц техники и 600 дорожных рабочих задействованы в уборке снега на улицах Тюмени 11 декабря. В ночную смену подрядчики намерены привлечь дополнительно еще 80 самосвалов, которые вывезут снег на полигоны.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук, 10 декабря выпало 2,7 мм осадков, 11 и 12 декабря ожидается до 13 мм. Это половина месячной нормы декабря.

"Всю ночь дорожники активно расчищали городские магистрали от снега. Особенное внимание службы уделяли тротуарам, наземным и надземным пешеходным переходам, автобусным остановкам, проездам к центрам притяжения и социально значимым объектам", - сообщили глава города.

Ночью на улично-дорожной сети Тюмени работало 400 единиц специализированной техники, а также свыше 500 дорожных рабочих. Комбинированные дорожные машины, используя слабую загруженность транспортной сети, проводят прометание дорог и расчищают перекрестки. Их основная задача – ковшами и щетками сметать снег, убирая его, чтобы сформировать вал в прибордюрной зоне. Эти меры позволяют обеспечить проезжее состояние дорог и минимизировать применение ПГМ.

"После утренней проверки я обратил внимание подрядчиков на необходимость усиления работ по прометанию центральных дорог, путепроводов и межквартальных проездов. Важно держать на контроле состояние въездов во дворы и тротуаров. Управляющим компаниям до наступления утра понедельника необходимо расчистить придомовые территории, в первую очередь дорожки от подъездов и тротуары, в том числе ведущие к остановочным комплексам", - добавил Кухарук.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад усилится. Водителям необходимо быть максимально внимательными. При выезде на работу рассчитать время на дорогу к ней с запасом и учитывать сложившуюся дорожную обстановку.