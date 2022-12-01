Виновника ДТП на улице Профсоюзной в Тюмени задержали

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

39-летнего водителя, скрывшегося с места ДТП на ул. Профсоюзной в Тюмени, задержали инспекторы ГИБДД.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла вечером 10 декабря в районе дома № 63. Здесь столкнулись Audi, Kia и Subaru. ДТП спровоцировал водитель Audi, который бросил автомобиль и скрылся с места ДТП.

Мужчину задержали 11 декабря, в 2014 году он был лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Водительское удостоверение после лишения не забрал, штраф не оплатил.

От освидетельствования в наркологическом учреждении виновник аварии отказался. На автомобилиста составлены соответствующие административные материалы, в том числе за оставление места ДТП.