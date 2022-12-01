Маленькие пациенты тюменской больницы получают подарки из "Коробки храбрости"

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

"Коробка храбрости" с игрушками, раскрасками и настольными играми появилась в детском стационаре Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Ежегодная акция проходит при поддержке "Единой России" для маленьких пациентов, находящихся на длительном лечении, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Это уже шестая "Коробка храбрости". 31 декабря мы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой передадим из нее подарки деткам, оставшимся встречать Новый год в стационаре", – рассказал руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2, член фракции "Единая Россия" Тюменской гордумы Антон Терехин.

Первыми забрали с собой игрушку восьмилетний Данил и 10-летняя Полина, – дети сейчас проходят лечение и им необходима моральная поддержка. Доктора детского стационара также выразили благодарность сторонникам "Единой России" за проведение акции, по их словам, детям особенно важна поддержка в период лечения, а подарки поднимают им настроение.

Наполнили "Коробку храбрости" депутаты Тюменской областной думы, волонтеры, члены и сторонники партии, а также сотрудники партнерских организаций.

Еще одну "Коробку храбрости" установили неделю назад в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Отметим, в ОКБ № 2 с 2016 года также действует проект "Краски жизни72". Основной целью было создание благоприятных психоэмоциональных условий для детей, находящихся на длительном лечении в стационаре. Для маленьких пациентов организовывали различные мероприятия – от творческих занятий и состязаний по настольным играм до масштабных праздников с подарками и приглашенными "аниматорами". В 2021 году в проекте появились новые направления, он расширился до регионального и стал партийным проектом "Единой России".