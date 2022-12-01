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Бесплатную поездку в Московский дом молодежи разыграют среди жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет

Общество, 14:52 12 декабря 2022

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Бесплатную поездку в Московский дом молодежи разыгрывает медиацентр молодежной политики Тюменской области среди жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет.

Необходимо подать заявку на АИС "Молодежь России" и подписаться на группу ВКонтакте "Актив Тюменской области". На период проведения конкурса необходимо сделать профиль в соцсети открытым. Подводить итоги будут 12 декабря в 19 часов, а также 19 и 26 декабря.

Главный приз - поездка в Москву, где победителей познакомят с социально значимыми проектами федерального уровня. Среди подарков также доступ к онлайн-курсам Work-life balance и "Цели: как ставить и достигать", подписка на лекторий "О'Смысле" и Яндекс.Станция Лайт.

"Ежегодно Росмолодежь проводит линейку проектов, которая помогает развивать компетенции, изучать новые сферы, а также реализовывать инициативы. Команда активно поддерживает активных представителей молодежи, которые готовы менять мир вокруг, обращать внимание на проблемы общества и предлагать пути решения. Площадка Дома молодежи — дополнительная возможность заявить о своих проектах и регионе, выстроить деловые отношения и в окружении единомышленников провести последние дни года", — рассказала руководитель медиацентра Валерия Иванова.

Кроме этого в Москве тюменцы после предварительной регистрации смогут поучаствовать во Всероссийском студенческом форуме "Твой ход", первом съезде Российского движения детей и молодежи. Также будет открыта площадка "Тавриды.Арт", вход свободный. Эти и другие события пройдут в Доме молодежи в Москве в декабре.

Помимо запланированных событий в Доме молодежи есть постоянно действующие площадки — Штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, стенд Российского движения детей и молодежи, акселератор "Росмолодежь. Гранты". Здесь можно внести дополнительный вклад в развитие добровольческой сферы страны, повысить компетенции в защите грантовых заявок и узнать о мерах поддержки социальных инициатив.

Подробнее о конкурсе в группе "Актива Тюменской области".

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# конкурсы , медиацентр , молодежь

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