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В Тюменской области ввели противоэпидемические меры из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом

Общество, 17:23 14 декабря 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом ввели в Тюменской области.

"В Тюменской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу. По оперативным данным, с 5 по 11 декабря в регионе зарегистрировано 32 тысячи 811 случаев заболеваний ОРВИ. Это на 80 процентов больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но наиболее существенный – среди школьников 7-14 лет на 83 процента, среди взрослого населения на 91 процента. Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 40 процентов. Доля жителей Тюмени в структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом – более 73 процентов", – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

По данным департамента образования и науки Тюменской области увеличилось количество закрытых классов и школ в связи с отсутствием 20% детей и более по причине ОРВИ. Были закрыты 913 классов в 103 школах. 14 учебных заведений закрыты полностью.

Интенсивность эпидемического процесса по коронавирусной инфекции в последние полтора месяца остается низкой.

14 декабря состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области, на котором приняли ряд решений. Так, с 15 по 23 декабря общеобразовательные учреждения Тюмени переведены на дистанционный режим работы. Учреждения дополнительного образования, спорта и культуры независимо от форм собственности также должны работать дистанционно или приостановить оказание услуг.

Кроме того, решено обеспечить организацию "утренних" фильтров во всех предприятиях и организациях с целью недопущения лиц с признаками ОРВИ в коллективы, обратив особое внимание на детские дошкольные учреждения, школы, высшие и средние учебные заведения. В социальных и медицинских учреждениях введут режим запрета посещений. Противоэпидемические мероприятия при проведении массовых новогодних праздников усилят. В местах массового пребывания населения (транспортные узлы, торговые центры) велели ввести усиленный режим дезинфекции.

Местным жителям рекомендуют носить маски, чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать поверхности, избегать близкого контакта с заболевшими. "Если вы заболели, оставайтесь дома, срочно обращайтесь к врачу. Позднее обращение за медицинской помощью может быть причиной тяжелых осложнений", – заключила Галина Шарухо.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Инна Пахомова

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# грипп , инфекционные заболевания , ОРВИ

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