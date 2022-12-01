Тюменцы за правильные ответы викторины о сибирском ковре получат подарки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-викторина "Тёплые секреты тюменского ковра" проходит в Тюменской областной научной библиотеке до 23 декабря. За правильные ответы организаторы вручат подарки от партнеров.

"Вот уже несколько веков узелок за узелком история сибирского ковроткачества плетет свой неповторимый теплый узор, протягивая прочную шерстяную нить сквозь минувшие десятилетия и разматывая клубок в будущее. Мы крепко держим яркую шерстяную нить наших предков и продолжаем их дело в настоящем: традиции тюменского ковроткачества не забыты и продолжены потомками", - говорят в библиотеке.

Для участия в викторине нужно пройти по ссылке, ответы принимают до 21 часа 23 декабря.

Церемония награждения победителей начнется в библиотеке 27 декабря в 16 часов.