19 автобусных рейсов отменено из Тюмени в Курганскую область и Челябинск из-за дождя

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусное сообщение между Тюменской и Курганской областями приостановлено из-за дождя 19 декабря. Отменены 19 маршрутов, в том числе прямые Тюмень - Курган, на Шадринск, Челябинск.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Решение об отмене пассажирских перевозок из Тюмени в соседние регионы принято на основании обращения региональной ГИБДД. В сообщении говорится о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, мокрым снегом, дождем перевозчикам рекомендовано на время прекратить сообщение по трассам Р-254 и Р-354.

Снятие ограничений будет зависеть от погодных условий.

Между тем в Тюменской области 20 декабря прогнозируется сильный снег. Днем пройдут небольшие осадки, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололед. Температура ночью и утром составит от 7 до 12 градусов мороза, местами до минус 2, в течение дня похолодает до минус 18.

Неблагоприятные погодные условия повышают вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112.

Анжела Лебедева