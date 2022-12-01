19 автобусных рейсов отменено из Тюмени в Курганскую область и Челябинск из-за дождя
Автобусное сообщение между Тюменской и Курганской областями приостановлено из-за дождя 19 декабря. Отменены 19 маршрутов, в том числе прямые Тюмень - Курган, на Шадринск, Челябинск.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Решение об отмене пассажирских перевозок из Тюмени в соседние регионы принято на основании обращения региональной ГИБДД. В сообщении говорится о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, мокрым снегом, дождем перевозчикам рекомендовано на время прекратить сообщение по трассам Р-254 и Р-354.
Снятие ограничений будет зависеть от погодных условий.
Между тем в Тюменской области 20 декабря прогнозируется сильный снег. Днем пройдут небольшие осадки, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололед. Температура ночью и утром составит от 7 до 12 градусов мороза, местами до минус 2, в течение дня похолодает до минус 18.
Неблагоприятные погодные условия повышают вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.
При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112.
Анжела Лебедева