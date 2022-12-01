Сильный снег и гололед ожидаются в Тюменской области 20 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильный снег ожидается в Тюменской области 20 декабря. Днем пройдут небольшие осадки, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололед, сообщает сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

Температура ночью и утром составит от 7 до 12 градусов мороза, местами до минус 2, в течение дня похолодает до минус 18.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.