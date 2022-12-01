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Приборы наблюдения и доразведки доставили в подразделение, где служат ямальцы и тюменцы

Политика, 19:58 19 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительное снаряжение доставили в подразделение, где служат ямальцы и тюменцы. Приборы наблюдения и доразведки вручены личному составу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Александр Викторович и правительство Тюменской области, спасибо за предоставленное оборудование. Мы будем работать в зоне боевых действий, это неоценимая помощь батальону. Спасибо всем, кто старался приобрести данные прицелы", - сказал командир подразделения.

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