В Ишиме стартует городская акция "Все на лед"

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Городская акция "Все на лед" пройдет с 16 до 18 часов на стадионе "Центральный" в Ишиме. Горожан ждут массовое катание, спортивные эстафеты и интерактивы.

Прокат инвентаря для участников акции будет бесплатным, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, всего в Ишиме залиты два городских катка и шесть кортов. Катки – на стадионе "Центральный" и у спорткомплекса "Локомотив". Там работают пункты проката, залиты горки, установлены снежные фигуры, наряжены елки.

"В этом году ель на "Центральном" живая, установив ее, убили дух зайцев. Во-первых, выполнили просьбу горожан после их обращения в администрацию. Елка много лет росла у жилого дома и начала доставлять неудобства. Убрать ее самостоятельно не представлялось возможным. Рабочие спилили ель, с помощью трала и крана доставили на центральный стадион, где и установили. Теперь елка украсила каток и радует жителей Ишима", - рассказал Борис Долженко.

Также в городе залили корты, нарезали лыжные трассы, утрамбовали снегоходом снег для скандинавской ходьбы. На ул. Ершова, 97 организована площадка для игры в хоккей в валенках и зимний футбол.

Все объекты будут работать на январских каникулах с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Инна Кондрашкина