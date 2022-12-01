Движение по автозимникам в Заболотье Тобольского района откроют с 23 декабря

| Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Движение по автозимникам в Заболотье Тобольского района откроют с 23 декабря. Распоряжение уже подписано.

Об этом на своем канале в Telegram-канале рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"С завтрашнего дня разрешено движение, а подрядчик приступает к содержанию зимних трасс. Их в Тобольском районе 347 километров", - добавил он.

На ледовых переправах установлены ограничения по массе движущегося транспорта - до 30 тонн.

Зимники будут открыты через р. Носка в д. Носкинская, р. Иземеть в д. Иземеть, через р. Алымка в д. Ачиры, р. Ишменевская в д. Ишменево, р. Носка в д. Топкинская, р. Топкинбашевская в д. Топкинбашева и через р. Носка в с. Лайтамак.