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Движение по автозимникам в Заболотье Тобольского района откроют с 23 декабря

Общество, 17:12 22 декабря 2022

Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Движение по автозимникам в Заболотье Тобольского района откроют с 23 декабря. Распоряжение уже подписано.

Об этом на своем канале в Telegram-канале рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"С завтрашнего дня разрешено движение, а подрядчик приступает к содержанию зимних трасс. Их в Тобольском районе 347 километров", - добавил он.

На ледовых переправах установлены ограничения по массе движущегося транспорта - до 30 тонн.

Зимники будут открыты через р. Носка в д. Носкинская, р. Иземеть в д. Иземеть, через р. Алымка в д. Ачиры, р. Ишменевская в д. Ишменево, р. Носка в д. Топкинская, р. Топкинбашевская в д. Топкинбашева и через р. Носка в с. Лайтамак.

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# автозимник , Заболотье , Тобольский район

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