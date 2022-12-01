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Сильнейших лыжников Тюменской области соберут традиционные тобольские гонки

Спорт, 18:54 23 декабря 2022

Фото: МАУ ДО "ДЮСШ№2" города Тобольска | Фото: МАУ ДО "ДЮСШ№2" города Тобольска

100 сильнейших лыжников районов юга Тюменской области соберет традиционная тобольская гонка 24-25 декабря. Соревнования состоятся уже в 69 раз, сообщает региональный департамент по спорту.

Гонка стартует на базе стадиона "Тобол" (пер. Рощинский, 69) в 11 часов.

"Трасса подготовлена, снега достаточно, места для подготовки лыж оборудованы. Чай накипятим, сушками всех угостим. Мы готовы к приезду любого количества гостей, - рассказала начальник отдела по спортивно-массовой работе МАУ ДО "ДЮСШ№2" Тобольска Татьяна Чупина.

24 декабря девушкам и женщинам предстоит преодолеть дистанцию 5 км классическим стилем, а мужчинам и юношам – 7,5 км. 25 декабря спортсменов ждут те же дистанции, но преодолеть их нужно будет свободным стилем.

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# лыжные гонки

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