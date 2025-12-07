  • 7 декабря 20257.12.2025воскресенье
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер северо-восточный

Финальный день первого этапа Кубка России по зимнему плаванию проходит в Тюмени

Спорт, 13:26 07 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финальный день первого этапа Кубка России по зимнему плаванию стартовал в Тюмени 7 декабря. В программе — заплывы на 50 м и 200 м брассом, 100 м вольным стилем и комбинированная смешанная эстафета.

Начальник управления по спорту регионального департамента физической культуры и спорта Александр Шатохин, приветствуя спортсменов, подчеркнул, что соревнования дают значимый импульс для развития этого вида спорта на территории не только региона, но и всего Уральского федерального округа.

"Благодарим Федерацию зимнего плавания, организаторов, которые, несмотря на нетипичную для Сибири погоду, приложили максимум усилий, чтобы ваше пребывание на соревнованиях было максимально комфортным, - обратился он к участникам.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Депутат Тюменской облдумы, куратор партийного проекта Единой России "Моржи Тюмени" Алексей Салмин напомнил, что именно в Тюмени зародился такой вид спорта, как зимнее плавание. "В 2016 году здесь проходил чемпионат мира, в рамках которого мы добились создания Федерации зимнего плавания и признания его как отдельного вида спорта. И сегодня уже присваиваются разряды", - отметил он.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, участие в борьбе за лидерство принимают порядка 270 "моржей" из 22 регионов России. 5 декабря спортсмены проплыли дистанции 25 метров вольным стилем и баттерфляем, 100 метров брассом и смешанные эстафеты. 6 декабря - выявляли лучших на дистанциях 25 метров брассом, 50 и 200 метров вольным стилем, а также в эстафетах брассом.

﻿

Параллельно в Тюмени проходит Зимний фестиваль "Кубок Победы", посвященный году защитников Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зимнее плавание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 07.12.2025Финальный день первого этапа Кубка России по зимнему плаванию проходит в Тюмени
15:51 06.12.2025Тюменские хоккеисты проведут девять матчей среди команд ВХЛ
19:00 05.12.2025Тюменцы могут увидеть гонку сильнейших биатлонистов страны
16:54 05.12.2025Первый региональный чемпионат по кёрлингу на колясках пройдет в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора