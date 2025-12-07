Финальный день первого этапа Кубка России по зимнему плаванию проходит в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финальный день первого этапа Кубка России по зимнему плаванию стартовал в Тюмени 7 декабря. В программе — заплывы на 50 м и 200 м брассом, 100 м вольным стилем и комбинированная смешанная эстафета.

Начальник управления по спорту регионального департамента физической культуры и спорта Александр Шатохин, приветствуя спортсменов, подчеркнул, что соревнования дают значимый импульс для развития этого вида спорта на территории не только региона, но и всего Уральского федерального округа.

"Благодарим Федерацию зимнего плавания, организаторов, которые, несмотря на нетипичную для Сибири погоду, приложили максимум усилий, чтобы ваше пребывание на соревнованиях было максимально комфортным, - обратился он к участникам.

Депутат Тюменской облдумы, куратор партийного проекта Единой России "Моржи Тюмени" Алексей Салмин напомнил, что именно в Тюмени зародился такой вид спорта, как зимнее плавание. "В 2016 году здесь проходил чемпионат мира, в рамках которого мы добились создания Федерации зимнего плавания и признания его как отдельного вида спорта. И сегодня уже присваиваются разряды", - отметил он.

Добавим, участие в борьбе за лидерство принимают порядка 270 "моржей" из 22 регионов России. 5 декабря спортсмены проплыли дистанции 25 метров вольным стилем и баттерфляем, 100 метров брассом и смешанные эстафеты. 6 декабря - выявляли лучших на дистанциях 25 метров брассом, 50 и 200 метров вольным стилем, а также в эстафетах брассом.

Параллельно в Тюмени проходит Зимний фестиваль "Кубок Победы", посвященный году защитников Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.