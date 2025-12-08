В Тюмени завершился второй этап Кубка России по лыжным гонкам

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам завершился в Тюмени. Заключительный день подарил болельщикам массу эмоций, отметил в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Борьба за победу велась до последнего. В мужской гонке Александра Большунова и Савелия Коростелева разделили считанные сантиметры. В женском забеге сразу шесть спортсменок претендовали на подиум", - отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил спортсменов за незабываемые моменты и напомнил, что уже на следующей неделе Тюменская область примет этап Кубка России по биатлону.

Этап Кубка России по лыжным гонкам проходил в центре зимних видов спорта "Жемчужине Сибири". Точку в соревновательной программе поставили масс- старты.

Первыми на старт вышли женщины. Золото завоевала Алена Плечёва из Челябинской области, серебро – у Екатерины Никитиной из Москвы, бронза – у Елизаветы Маслаковой, представляющей Ленинградскую область.

Далее на лыжной дистанции развернулась борьба среди мужчин. Все места на пьедестале почета заняли спортсмены Республики Татарстан: Савелий Коростелев, Александр Большунов и Сергей Ардашев, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.