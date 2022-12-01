Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Тюмени

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Четыре автомобиля столкнулись на ул. Щербакова, 87 в Тюмени 23 декабря. Виновником аварии стал пьяный водитель без прав, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, мужчина пил до четырех утра, потом сел за руль и повез сестру в больницу. На перекрестке на автомобиле Opel Astra он въехал в машины, стоящие у светофора. Сначала в Chevrolet, который затем врезался в Mitsubishi, а её отбросило под Газель.

В ДТП пострадала пассажирка Opel, ее госпитализировали. Показания алкотестера у 37-летнего водителя составили 1,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом тюменец никогда не имел.

Автоинспекторы полка ДПС предприняли все меры, чтобы как можно быстрее освободить проезжую часть от последствий ДТП и обеспечить беспрепятственный проезд для тюменцев.

Обстоятельства ДТП выясняются.