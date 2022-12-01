Александр Моор принял участие в Елке желаний

Фото: личный телеграм-канал Александра Моора Фото: личный телеграм-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Москву по традиции принял участие в проекте "Елка желаний". Об этом глава региона рассказал в своем личном телеграм-канале.

"Кто из нас в детстве не мечтал о подарке на Новый год? Мы писали письма Деду Морозу и ждали 31 декабря, считали дни на календаре. Эмоции, которые мы испытали в детстве, получив заветный подарок, остаются с нами на всю жизнь. Когда был в Москве, традиционно принял участие в проекте "Елка желаний". Предложили снять с елки две открытки. Это оказались желания Даниила из Запорожской области и нашего земляка Михаила. Мечты ребят связаны со спортом. Настрой у парней правильный. В ближайшее время обязательно исполню их мечты", - написал Александр Моор.