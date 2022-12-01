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Тюменец задолжал ребенку 2,5 млн рублей по алиментам

Происшествия, 12:40 26 декабря 2022

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

2,5 млн рублей задолжал по алиментам несовершеннолетнему ребенку житель Тюмени. Регистрирующие органы подтвердили статус должника в качестве юрлица, а именно — владельца общества с ограниченной ответственностью, сообщает региональное управление ФССП.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении предприятия, владельцем которого является должник. После чего тюменец сам обратился к судебному приставу с чеком о полной оплате долга и сведениях о скорейшем снятии запрета.

Все ограничения в отношении гражданина сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Мужчина сообщил судебному приставу, что принял решение впредь добровольно оплачивать алиментные платежи своему сыну.

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# алименты , судебные приставы

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