Тюменец задолжал ребенку 2,5 млн рублей по алиментам

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

2,5 млн рублей задолжал по алиментам несовершеннолетнему ребенку житель Тюмени. Регистрирующие органы подтвердили статус должника в качестве юрлица, а именно — владельца общества с ограниченной ответственностью, сообщает региональное управление ФССП.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении предприятия, владельцем которого является должник. После чего тюменец сам обратился к судебному приставу с чеком о полной оплате долга и сведениях о скорейшем снятии запрета.

Все ограничения в отношении гражданина сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Мужчина сообщил судебному приставу, что принял решение впредь добровольно оплачивать алиментные платежи своему сыну.