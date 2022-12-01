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Житель Викулово отработает 240 часов за повторное пьяное вождение

Происшествия, 18:20 26 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К 240 часам обязательных работ приговорил суд жителя Викуловского района за повторное пьяное вождение. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в 2021 году мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав управлять транспортом на полтора года за пьяную езду. Однако в октябре 2022 года будучи в состоянии алкогольного опьянения он сел за руль автомобиля Land Rover. На одной из улиц мужчину остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления транспортом. Освидетельствование на состояние опьянения показало 1,01 мг/л.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, от дачи показаний отказался. Суд вынес решение с учетом смягчающих обстоятельств: признание подсудимым вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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# пьяные водители , суд

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