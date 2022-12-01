Аварийность на дорогах Тюменской области снижается второй год подряд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение аварийности, количества погибших и травмированных идет в Тюменской области второй год подряд.

"Основная задача — снижение тяжести последствий аварий. Этот показатель в целом идет на уменьшение. Погибших в результате ДТП как в областном центре, так и в регионе становится меньше", — сказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM" 28 декабря.

По мнению руководителя областной Госавтоинспекции, добиться таких показателей удалось благодаря комплексной работе всех субъектов профилактики, органов и ведомств, отвечающих за безопасность дорожного движения.

"Такая ситуация наблюдается в целом по стране, идет положительная динамика. Это результат проводимой работы: на законодательном уровне ужесточают наказание, вводят дополнительные нормы в части отвтетсвенности за безопасность дорожного движения", — сказал Андрей Миллер.

Большой акцент делается на работу с юными участниками дорожного движения и начинающими водителями. На ситуацию на дорогах Тюменской области влияют и дороги, отремонтированные в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", изменения на трассах регионального значения.

Инна Пахомова