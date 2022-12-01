Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами мобилизованных

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

У наших воинов-сибиряков очень надежный тыл. Убедился в этом на встрече с женами и детьми мобилизованных земляков, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор после встречи с супругами военных.

Общение прошло в социальной гостиной регионального центра "Семья". Один из вопросов, волнующих женщин: продолжат ли действовать меры поддержки?

"Если говорить о перспективах, думаю, что надо не сплошные меры вводить, а работать персонально с семьями, адресно решая проблемы. Для меня принципиально важно, чтобы потом, когда закончится СВО и ваши мужья вернутся, я им честно мог в глаза посмотреть", - сказал Александр Моор.

В Тюменской области семьи мобилизованных могут получить и материальную, и психологическую помощь. На данный момент в регионе работают 79 социальных гостиных.