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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами мобилизованных

Губернатор, 16:15 28 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

У наших воинов-сибиряков очень надежный тыл. Убедился в этом на встрече с женами и детьми мобилизованных земляков, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор после встречи с супругами военных.

Общение прошло в социальной гостиной регионального центра "Семья". Один из вопросов, волнующих женщин: продолжат ли действовать меры поддержки?

"Если говорить о перспективах, думаю, что надо не сплошные меры вводить, а работать персонально с семьями, адресно решая проблемы. Для меня принципиально важно, чтобы потом, когда закончится СВО и ваши мужья вернутся, я им честно мог в глаза посмотреть", - сказал Александр Моор.

В Тюменской области семьи мобилизованных могут получить и материальную, и психологическую помощь. На данный момент в регионе работают 79 социальных гостиных.

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# Александр Моор , мобилизация

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