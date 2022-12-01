Предпремьерный показ фильма "Диагноз: жизнь" о врачах на Донбассе состоялся в Москве

Минздрав России Минздрав России

Показ документального фильма "Диагноз: жизнь", посвященного службе врачей на Донбассе, состоялся в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова" Минздрава России.

В 172 медицинских организациях в четырех новых субъектах РФ, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, ведутся восстановительные работы. В Мариуполе, Донецке, в Херсонской и Запорожской областях появляется новое оборудование, поставляются лекарства, машины скорой помощи, которых в 2022 году было поставлено более 380.

"Мы, врачи, на протяжении последних лет, действительно, стали самыми искренними, самоотверженными людьми, - подчеркнул он. - Это и восемь лет Донбасса, и период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня наши врачи оказывают медицинскую помощь раненым и пострадавшим, а педиатры, хрупкие девчата, молодые медицинские работники — 450 человек - сегодня проводят профилактические осмотры у маленьких детей. Мы с вами вместе обучаемся новым технологиям, оперативно и дружно решаем сложные ситуации, подчас неординарные задачи. Очень хорошо, что рядом с коллегами из Донецка, Луганска, Мелитополя, Херсона работают врачи из федеральных центров. У меня немного дрожит голос — я также переживаю эти эмоции, моменты вместе с вами. Я точно знаю, наша специальность самое дорогое, что у нас есть, мы в ней живем, она позволяет нам чувствовать себя самодостаточными, нужными, спасать жизни людей".

После завершения показа документального фильма Михаил Мурашко вручил ведомственные награды Министерства здравоохранения РФ врачам, которые помогают людям на Донбассе.