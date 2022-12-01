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Тюменским компаниям возместили 20 млн рублей по программе промышленного кешбэка

Экономика, 17:48 29 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 млн рублей возместили предприятиям Тюменской области по программе промышленного кешбэка в 2022 году, сообщает информационный центр регионального правительства.

Эта мера поддержки промышленности в регионе полномасштабно стартовала в этом году. Ее суть в том, что покупателям тюменской продукции у предприятий-участников нефтегазового кластера правительство возвращает до 5% от суммы годовых закупок оборудования и услуг.

Благодаря промышленному кэшбеку в 2022 году тюменские производители реализовали продукции на 2 млрд рублей больше.

"Заказы для наших производителей - это налоги в областной бюджет, рабочие места, стабильные зарплаты тюменцев. Важно также, что нефтегазовые компании закупают высокотехнологичные оборудование и услуги. Тюменские предприятия получают возможности для инвестиций в производство, внедрения инноваций, повышают свою конкурентоспособность и укрепляют, таким образом, технологический суверенитет нашей страны", - отметил директор департамента инвестполитики Тюменской области Антон Машуков.

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# Антон Машуков , промышленность

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