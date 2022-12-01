  • 29 декабря 202229.12.2022четверг
  • USD71,3261
    EUR75,6600
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дед Мороз встречал пассажиров из Казани и Новосибирска в аэропорту Ремезов Тобольска

Общество, 19:14 29 декабря 2022

vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Дед Мороз встречал пассажиров из Казани и Новосибирска в аэропорту Ремезов Тобольска 29 декабря, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Он заводил самолеты на стоянку и возле трапа встречал пассажиров, которые приехали в Тобольск под Новый год", - уточняется в сообщении.

Отметим, это не единственный праздничный сюрприз. В центре пассажирского терминала гостей аэропорта встречает пятиметровая красавица-ель, а стойки регистрации и выход на посадку украшают еловые композиции с гирляндами.

vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт Ремезов , Дед Мороз

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:25 29.12.2022Тюменцы из ремонтно-эвакуационного полка получили посылки от близких
19:14 29.12.2022Дед Мороз встречал пассажиров из Казани и Новосибирска в аэропорту Ремезов Тобольска
18:50 29.12.2022Школьник из Казанского района получил фронтовую фляжку от участников СВО
18:21 29.12.2022Тюменских школьников наградили за лучшие ролики против экстремизма и терроризма