Дед Мороз встречал пассажиров из Казани и Новосибирска в аэропорту Ремезов Тобольска

| Фото: vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Дед Мороз встречал пассажиров из Казани и Новосибирска в аэропорту Ремезов Тобольска 29 декабря, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Он заводил самолеты на стоянку и возле трапа встречал пассажиров, которые приехали в Тобольск под Новый год", - уточняется в сообщении.

Отметим, это не единственный праздничный сюрприз. В центре пассажирского терминала гостей аэропорта встречает пятиметровая красавица-ель, а стойки регистрации и выход на посадку украшают еловые композиции с гирляндами.