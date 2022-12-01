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В Тюменской области проходит акция "Внимание, каникулы"

Общество, 20:52 31 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области проходит акция "Внимание, каникулы". Сотрудники Госавтоинспекции расскажут детям о безопасности на дорогах в местах массового отдыха.

Помощь в профилактике им окажут волонтеры, юные инспекторы движения, родительская общественность. Юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари, световозвращатели.

В 2022 году сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области провели с детьми на улицах и площадях, во дворах, в лагерях отдыха более 4 тысяч мероприятий.

В ходе этих акций детям вручено около 100 тысяч памяток, календарей, закладок, открыток, изготовленных в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения". Они призывают ребят соблюдать ПДД и быть ответственными участниками движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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