Новогодние закуски могут стать причиной отравления, предупреждает эпидемиолог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приготовленные к новогоднему столу салаты и закуски при неправильном и длительном хранении могут стать причиной отравления или кишечной инфекции.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог тюменской Областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая.

Она отметила, что из-за специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций.

"Особенно это касается многокомпонентных салатов, таких как: сельдь под шубой, оливье, с крабовыми палочками, курицей с ананасами и других. Незаправленные салаты и винегреты рекомендуется хранить в условиях холодильника не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной салаты их стоит перед употреблением", - подчеркивает специалист.

Заболевание начинается через несколько часов после употребления некачественной или несвежей пищи. Появляется боль в верхних отделах живота, урчание в кишечнике, тошнота, рвота, частый стул, сильная слабость. Возможно повышение температуры.

Консультацией специалиста при таких симптомах пренебрегать не стоит, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, отмечает пресс-служба Областной инфекционной клинической больницы.